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В Украине от гриппа умер ребенок

В Украине от гриппа умер ребенок
11:34 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Запорожской области от гриппа умер шестилетний ребенок.

В Запорожской области от осложнений гриппа умерла шестилетняя девочка. Об этом сообщила заведующая отделением организации эпидемиологических исследований Запорожского областного лабораторного центра МЗ Украины Марина Колерова.

"Родители только на пятый день обратились за медицинской помощью, это уже было поздно, поэтому не спасли", - отметила Колерова.

По ее словам, у шестилетнего ребенка развилась пневмония.

В Украине еще два человека умерли от осложнений гриппа

Сразу после того, как родители обратились за медицинской помощью, девочку госпитализировали в реанимацию на искусственную вентиляцию легких.

Кроме того, как отметила Колерова, ребенок болел ожирением, что тоже для гриппа является фактором риска.

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Минздрав, Запорожская область, Грипп.
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