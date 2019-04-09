В Украине от гриппа умер ребенок

Новости Украины: В Запорожской области от гриппа умер шестилетний ребенок.

В Запорожской области от осложнений гриппа умерла шестилетняя девочка. Об этом сообщила заведующая отделением организации эпидемиологических исследований Запорожского областного лабораторного центра МЗ Украины Марина Колерова.

"Родители только на пятый день обратились за медицинской помощью, это уже было поздно, поэтому не спасли", - отметила Колерова.

По ее словам, у шестилетнего ребенка развилась пневмония.

Сразу после того, как родители обратились за медицинской помощью, девочку госпитализировали в реанимацию на искусственную вентиляцию легких.

Кроме того, как отметила Колерова, ребенок болел ожирением, что тоже для гриппа является фактором риска.