Пограничники проводят эксперимент на границе с Польшей (Видео)

Украинские пограничники на границе с Польшей испытывают технологические процедуры, которые помогут упростить пограничные и таможенные формальности при пересечении госграницы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Отмечается, что эксперимент введен с 1 апреля и будет продолжаться до начала июня в двух пунктах пропуска "Смильница" и "Груша". По данным ведомства, изменения заключаются в последовательности осуществления пограничного и таможенного контроля. В частности, теперь, при выезде из Украины путешественники сначала проходят процедуру паспортного контроля. "Пограничный наряд вносит информацию о лицах и транспортных средствах в ведомственную базу и данные автоматически передаются в базу данных сотрудников таможни. Поэтому нет необходимости инспектору таможни еще раз вносить эту информацию", - говорится в сообщении. "Кроме того, одновременно осуществляется пограничный и таможенный досмотр автомобиля. А это позволяет избежать дублирования функций и уменьшить время, необходимое для пересечения границы", - добавили в ГПСУ. В пограничной службе подчеркнули, что такая апробация технологических процедур в пунктах пропуска "Смильница" и "Груша", которые расположены на смежной территории, только первый шаг для достижения цели уменьшения времени на прохождение погранично-таможенных формальностей при выезде за пределы Украины. Сообщается, что в случае успешности этого эксперимента, он будет введен во всех пунктах пропуска. В Госпогранслужбе добавили, что эти изменения происходят в тесном сотрудничестве не только между подразделениями Госпогранслужбы и ГФС, а соответствующими службами польской стороны. Также сообщается, что такие технологические процедуры уже действуют в пункте пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью, и в общем пункте пропуска "Паланка" на украинском-молдавской границе, что уменьшило очереди на границе в этих направлениях.