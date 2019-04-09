Пропавшего жителя Тернополя нашли на берегу Днестра

Новости Украины: Тело пропавшего мужчины обнаружили только через несколько дней на берегу реки Днестр на территории соседней области, на погибшем следов насилия не обнаружено.

На берегу реки Днестр найдено бездыханное тело пропавшего местного жителя Тернополя. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

"В субботу, 6 апреля на линию "102" поступило сообщение от жительницы села Зозулинцы, что в Залищицком районе. Заявительница рассказала, что ее бывший муж 1966 года ушел из дома еще 19 апреля, но так и не вернулся. На поиски местного жителя были задействованы работники полиции и спасатели. Бездыханное тело мужчины обнаружили только через несколько дней на берегу реки Днестр на территории соседней области", - говорится в сообщении.

На теле погибшего мужчины следов насильственной смерти не обнаружено. Как сообщалось ранее, спасатели предупреждают о подъеме уровня воды на реках Закарпатья. Вследствие дождей и таяния снега в горах, 8-9 марта на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,5 м в пределах коренных берегов над уровнями по состоянию на 8.00 7 марта.