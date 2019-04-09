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"Нацкорпус" устроил акцию у администрации Порошенко

"Нацкорпус" устроил акцию у администрации Порошенко
19:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: "Нацкорпус" пришел к Администрации президента требовать активизации расследования хищений средств оборонного бюджет.

Акция общественной организации "Национальный Корпус" с требованиями активизировать расследование по уголовным производствам, которые связаны с хищением средств оборонного бюджета, продолжается у здания Администрации президента на ул.Банковой в центре Киева.

Как передает корреспондент, по состоянию на 19:15 на ул.Банковой собралось около 200 активистов "Нацкорпуса", которые ранее колонной прошли к зданиям правоохранительных органов, озвучив там свои требования. На импровизированной сцене проходят выступления организаторов акции.

У Администрации активисты раздают воздушные шары с изображением перечеркнутого рыла свиньи. Также они соорудили инсталляцию из чемоданов, на которых написаны фамилии представителей действующих органов власти, в том числе и президента Петра Порошенко.

Кроме того, позже активисты намерены показать фильм о хищении средств оборонного бюджета.

Территорию Администрации президента охраняет около сотни правоохранителей.

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Среди требований "Нацкорпуса" - взятие под стражу и арестовать счета и имущество бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, участников дела - Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогозы, руководства государственного концерна "Укроборонпром", а также директоров всех государственных предприятий, которые якобы были участниками махинаций в "Укроборонпроме".

Также активисты требуют "назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией принадлежащего им имущества" и обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета, в части, которые не относится к информации с ограниченным доступом.

Кроме того, участники акции требуют от Генерального прокурора еженедельно отчета о состоянии расследования уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета.

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Киев, Акция, Администрация Президента, Национальный корпус, Нацкорпус.
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