В штабе ООС назвали дату и время открытия КПВВ "Марьинка"

Новости Украины: КПВВ "Марьинка" откроется утром в среду, 10 апреля.

Командующий Объединенных сил Сергей Наев принял решение об открытии контрольно-пропускного пункта "Марьинка" на линии разграничения в Донецкой области с 7.00 утра 10 апреля, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook во вторник.

"Заслушав доклад заместителя командующего Объединенных сил по вопросам применения сил и средств Государственной пограничной службы Украины, доклад начальника отдела Государственной службы из чрезвычайных ситуаций Украины о результатах разминирования, командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев принял решение об отмене режима "красный" и открытии КПВВ "Марьинка" 10 апреля с 07.00", - говорится в собщении.

"Предостерегаем врага, что в случае провокаций, создания опасности для граждан Украины, которые пересекают линию столкновения через любые КПВВ, реагирование Объединенных сил будет быстрым и адекватным", - добавили в штабе ООС.

Как сообщалось, в 14.00 в пятницу, 5 апреля, снайпер боевиков обстрелял контрольный пункт въезда/выезда "Марьинка", украинский пограничник получил ранение. После этого КПВВ временно прекратил работу, С.Наев ввел на нем режим "красный".

Как сообщает пресс-служба Краматорского пограничного отряда, на момент обстрела в зоне поражения находилось около 20 гражданских лиц, среди которых и дети. Было зафиксировано шесть выстрелов из снайперской винтовки со стороны неподконтрольной территории, гражданские лица, находившихся на блокпосту, были переведены в укрытие.

Ранее, утром 9 апреля, возобновил работу КПВВ "Гнутово", который закрывался на реконструкцию.