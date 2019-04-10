Скачать
Среда, 10.04.2019
Родственники украинских политзаключенных направили обращение в ПАСЕ
Родственники украинских политзаключенных направили обращение в ПАСЕ
В штабе ООС назвали дату и время открытия КПВВ "Марьинка"
В штабе ООС назвали дату и время открытия КПВВ "Марьинка"
Ливерпуль обыграл Порту в первом матче 1/4 финала ЛЧ
Ливерпуль обыграл Порту в первом матче 1/4 финала ЛЧ
"Мы падали и снова поднимались": Алена Мозговая рассказала о браке с Дэвидом Аксельродом
"Мы падали и снова поднимались": Алена Мозговая рассказала о браке с Дэвидом Аксельродом

В штабе ООС назвали дату и время открытия КПВВ "Марьинка"

В штабе ООС назвали дату и время открытия КПВВ "Марьинка"
00:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: КПВВ "Марьинка" откроется утром в среду, 10 апреля.

Командующий Объединенных сил Сергей Наев принял решение об открытии контрольно-пропускного пункта "Марьинка" на линии разграничения в Донецкой области с 7.00 утра 10 апреля, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook во вторник.

"Заслушав доклад заместителя командующего Объединенных сил по вопросам применения сил и средств Государственной пограничной службы Украины, доклад начальника отдела Государственной службы из чрезвычайных ситуаций Украины о результатах разминирования, командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев принял решение об отмене режима "красный" и открытии КПВВ "Марьинка" 10 апреля с 07.00", - говорится в собщении.

"Предостерегаем врага, что в случае провокаций, создания опасности для граждан Украины, которые пересекают линию столкновения через любые КПВВ, реагирование Объединенных сил будет быстрым и адекватным", - добавили в штабе ООС.

Как сообщалось, в 14.00 в пятницу, 5 апреля, снайпер боевиков обстрелял контрольный пункт въезда/выезда "Марьинка", украинский пограничник получил ранение. После этого КПВВ временно прекратил работу, С.Наев ввел на нем режим "красный".

На Донбассе погиб боец ВСУ, еще трое ранены

Как сообщает пресс-служба Краматорского пограничного отряда, на момент обстрела в зоне поражения находилось около 20 гражданских лиц, среди которых и дети. Было зафиксировано шесть выстрелов из снайперской винтовки со стороны неподконтрольной территории, гражданские лица, находившихся на блокпосту, были переведены в укрытие.

Ранее, утром 9 апреля, возобновил работу КПВВ "Гнутово", который закрывался на реконструкцию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ОРДЛО, КПВВ Марьинка, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко назначил Кривоноса на должность, которую занимал Гладковский
02 Украина - Хорватия: видеотрансляция матча (Видео)
03 Ливерпуль 2:0 Порту: события матча
04 Противопоказания: кому нельзя употреблять имбирь
05 Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити: события матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине по-летнему тепло: синоптики обещают до 22° тепла и грозы
По-летнему тепло: синоптики обещают до 22° тепла и грозы
В Нью-Йорке вспышка кори: введен режим ЧП
В Нью-Йорке вспышка кори: введен режим ЧП
Порошенко назначил Кривоноса на должность, которую занимал Гладковский
Порошенко назначил Кривоноса на должность Гладковского
Годовщина свадьбы принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз: история любви королевской пары
Годовщина свадьбы принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз: история любви королевской пары
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь