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Акция "Национального корпуса" в Киеве прошла без нарушений

Акция "Национального корпуса" в Киеве прошла без нарушений
00:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Шествие "Нацкорпуса" в Киеве прошло без правонарушений, заверили в полиции.

Шествие участников общественной организации "Национальный корпус" в центре Киева прошло без нарушений правопорядка, сообщил начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева, во вторник согласно с представленной в Киевскую городскую государственную администрацию заявки, в столице состоялось шествие.

"Участники собрались возле станции метро "Арсенальная", откуда отправились в Генеральную прокуратуру Украины, Министерство внутренних дел, Службу безопасности Украины и Администрацию президента Украины. В целом в мероприятии приняли 1 тыс. человек, а за порядком следили 500 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Шествие в центре Киева прошло без нарушений правопорядка", - отметил А.Крищенко.

"Нацкорпус" устроил акцию у администрации Порошенко

Как сообщалось, во вторник в Киеве у здания Администрации президента на ул.Банковой состоялась акция общественной организации "Национальный Корпус" с требованиями активизировать расследование по уголовным производствам, которые связаны с хищением средств оборонного бюджета.

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Киев, Полиция, Андрей Крищенко, Национальный корпус.
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