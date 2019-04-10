Сутки на Донбассе: противник применил запрещенное оружие

За минувшие сутки боевики совершили 13 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).
"9 апреля российско-оккупационные войска 13 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом семь раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение с расходом 31 минометная мина калибра 120 и 82 мм. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие обстрелов нет", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в среду утром.
Также враг обстреливал украинских защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции украинских войск девять раз из минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и станковых противотанковых гранатометов - вблизи с.Павлополь, из минометов калибра 120 мм - вблизи поселка Пески, из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи н.п. Широкино, дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Гнутово, дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе Авдеевки, из станковых противотанковых гранатометов - в районе пгт.Верхнеторецк, из ручных противотанковых гранатометов - в районе н.п. Гнутово.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских войск четыре раза из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе н.п. Екатериновка, из минометов калибра 120 мм - в районе н.п. Новоалександровка, дважды из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия - в районе с.Золотое-4.
По данным украинской разведки, 9 апреля один боевик уничтожен, еще четыре ранены.
"С начала текущих суток враг обстрелял из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов наших защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Пески. Потерь среди личного состава нет", - подытожили в штабе.
По информации штаба ООС, потери боевиков уточняются.
Отмечается, что Объединенные силы соблюдают условия прекращения огня, при этом надежно контролируют противника на линии соприкосновения.