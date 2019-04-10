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Сутки на Донбассе: противник применил запрещенное оружие

Сутки на Донбассе: противник применил запрещенное оружие
07:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: За минувшие сутки боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без пострадавших.

За минувшие сутки боевики совершили 13 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"9 апреля российско-оккупационные войска 13 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом семь раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение с расходом 31 минометная мина калибра 120 и 82 мм. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие обстрелов нет", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в среду утром.

Также враг обстреливал украинских защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции украинских войск девять раз из минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и станковых противотанковых гранатометов - вблизи с.Павлополь, из минометов калибра 120 мм - вблизи поселка Пески, из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи н.п. Широкино, дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Гнутово, дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе Авдеевки, из станковых противотанковых гранатометов - в районе пгт.Верхнеторецк, из ручных противотанковых гранатометов - в районе н.п. Гнутово.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских войск четыре раза из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе н.п. Екатериновка, из минометов калибра 120 мм - в районе н.п. Новоалександровка, дважды из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия - в районе с.Золотое-4.

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По данным украинской разведки, 9 апреля один боевик уничтожен, еще четыре ранены.

"С начала текущих суток враг обстрелял из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов наших защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Пески. Потерь среди личного состава нет", - подытожили в штабе.

По информации штаба ООС, потери боевиков уточняются.

Отмечается, что Объединенные силы соблюдают условия прекращения огня, при этом надежно контролируют противника на линии соприкосновения.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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