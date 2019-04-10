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В Киеве может появиться большой парк развлечений и активного отдыха

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В Киеве может появиться большой парк развлечений и активного отдыха
11:58 Сегодня Телеграф kyivcity.gov.ua Фото: kyivcity.gov.ua

Новости Украины: Мэр Киева Виталий Кличко намерен привлечь иностранных инвесторов для строительтства крупного парка развлечений, как Europa-park в Германии.

Мэр Киева Виталий Кличко проводит переговоры с владельцами наибольшего парка развлечений в Германии Europa-park относительно возможности привлечения инвестиций на создание в Киеве аналогичного парка.

В пресс-службе мэра Киева сообщается, что большой парк развлечений и активного отдыха планируется создать на территории Гидропарка в Киеве. Отмечается, что территория составляет около 130 гектаров, остров находится недалеко от центра города. По словам Кличко, Киеву нужен инвестор, который вложит средства, опыт и идеи в реализацию такого большого проекта.

По словам мэра Киева, парк развлечений Europa-park в Германии уютный и оформлен под старинный городок с современными аттракционами, кучей интересных развлечений, хорошей природой.  Кроме того, там для детей устроены локации не только для развлечений, но и с познавательными функциями. По его мнению, такой парк непременно должен быть и в Киеве, он об этом мечтает уже давно. 

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Сообщается, что Europa-park является крупнейшим в Германии и вторым по посещаемости парком развлечений в Европе после Диснейленда в Париже. По данным, в 2018 году Europa-park посетило более 6000000 человек. Сюда едут из Германии, Франции, Швейцарии и других стран.

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Виталий Кличко, Германия, Мэр Киева, Парк развлечений, Europa Park, Гидропарк в Киеве.
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