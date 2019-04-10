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Среда, 10.04.2019
VADA в Киеве: Кличко призвал кандидатов в президенты прийти и сдать анализы
VADA в Киеве: Кличко призвал кандидатов в президенты прийти и сдать анализы
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VADA в Киеве: Кличко призвал кандидатов в президенты прийти и сдать анализы

VADA в Киеве: Кличко призвал кандидатов в президенты прийти и сдать анализы
11:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: УП

Новости Украины: Владимир Кличко призывает Владимира Зеленского и Петра Порошенко сегодня прийти на "Олимпийский" и сдать анализы экспертам VADA.

Президент Украины Петр Порошенко собирается во второй половине дня среды прибыть в НСК "Олимпийский" и сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев.

"Порошенко пойдет на "Олимпийский" в обозначенное Владимиром Кличко время", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в администрации президента Украины.

Ранее в среду Украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко призвал кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского во второй половине дня среды, 10 апреля, прибыть на НСК "Олимпийский" и сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев.

Владимир Кличко предложил Зеленскому и Порошенко пройти допинг-тест

"Я призываю добровольно кандидатов в президенты Украины сегодня прийти в НСК "Олимпийский" между 15 и 18 часами (15.00-18.00 – ред.) и повторно сдать анализы в компетентные организации и лаборатории", - заявил он на совместной пресс-конференции с представителями VADA в среду в Киеве.

Как сообщалось, проведения медицинской экспертизы потребовал В.Зеленский в видеообращении к П.Порошенко, опубликованном 3 апреля вечером. Шоумен подчеркнул, что кандидаты должны "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов". Помимо этого, он выдвинул ряд других условий для проведения теледебатов с оппонентом, среди которых – дебаты на НСК "Олимпийский".

Через несколько часов появилось видеообращение П.Порошенко, в котором он согласился на участие в дебатах на стадионе. Спикер его избирательного штаба Олег Медведев на брифинге 4 апреля заявил, что президент в пятницу в 9:00 будет ждать своего оппонента в медицинском пункте на "Олимпийском" для сдачи анализов.

В этот же день вечером политконсультант В.Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что их штаб считает заангажированным медпункт на "Олимпийском", поэтому предложил пройти медицинскую экспертизу в одной из частных клиник Киева.

Утром 5 апреля кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский сдал кровь на анализ в одной из частных клиник Киева. Другой кандидат, действующий президент Украины Петр Порошенко сдал образцы крови, мочи и волос в медпункте НСК "Олимпийский". Из-за того, что кандидаты сдавали анализы в различных клиниках, сторонники обоих практически сразу начали заявлять в соцсетях о недоверии к будущим результатам анализов ввиду возможной ангажированности медиков.

Позже украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко выступил с предложением к кандидатам на пост президента Украины пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве (World Anti-Doping Agency, WADA). "Если вы так открыты и заинтересованы в объективном результате, то сделайте это по репутационно проверенному методу в международной организации World Anti-Doping Agency. Могу организационно помочь в этом процессе, чтобы это не выглядело так кустарно. Доверьтесь профессионалам!" – сказано в сообщении на официальной странице Вл.Кличко в Фейсбуке.

Он добавил, что уже отправил запрос о возможности таких тестов в WADA. "Надеюсь, кандидатам в президенты не откажут", - отметил Вл.Кличко.

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Владимир Кличко, Петр Порошенко, Дебаты, Владимир Зеленский, Тест на наркотики, Второй тур выборов, Выборы 2019.
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