Владимир Кличко предложил Зеленскому и Порошенко пройти допинг-тест

Новости Украины: Экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко предложил помощь кандидатам в президенты Украины в прохождении допинг-тестов.

Украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко выступил с предложением к кандидатам на пост президента Украины пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве (World Anti-Doping Agency, WADA).

"Если вы так открыты и заинтересованы в объективном результате, то сделайте это по репутационно проверенному методу в международной организации World Anti-Doping Agency. Могу организационно помочь в этом процессе, чтобы это не выглядело так кустарно. Доверьтесь профессионалам!" – сказано в сообщении на официальной странице Владимир Кличко в Фейсбуке.

Он добавил, что уже отправил запрос о возможности таких тестов в WADA. "Надеюсь, кандидатам в президенты не откажут", - отметил Владимир Кличко.

Как сообщалось, в пятницу утром кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский сдал кровь на анализ в одной из частных клиник Киева. Другой кандидат, действующий президент Украины Петр Порошенко сдал образцы крови, мочи и волос в медпункте НСК "Олимпийский".