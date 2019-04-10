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Суд Киева закрыл производство против активиста "Відсічі" Овчаренко

Суд Киева закрыл производство против активиста "Відсічі" Овчаренко
12:55 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Шевченковский суд Киева закрыл производство в отношении активиста общественного объединения "Відсіч" Леонид Овчаренко, задержанного за незаконную агитацию.

Активист общественного объединения "Відсіч" Леонид Овчаренко сообщил, что Шевченковский суд Киева закрыл административные производства в отношении него.

По его словам, это было уже второе заседание по обвинению его в незаконной агитации. В этот раз, судья  рассмотрела те видеодоказательства, которые предоставила полиция, и не увидела никаких следов агитации. В связи с этим, дело в отношении активиста общественного объединения "Відсіч" Леонида Овчаренко было закрыто в связи с  отсутствием состава административного правонарушения.

Активист заявил о намерении вернуть конфискованные полицией вещи - листовки и каркас от палатки. Заседание по "ведению незаконной агитации" продолжалось параллельно с рассмотрением дела относительно "злостного неповиновения" без присутствия активиста и защитника. Дело о "злостном неповиновеним" суд также постановил закрыть.

Напомним, в центре Киева 7 апреля полиция задержала активиста Леонида Овчаренко за попытку раздавать листовки с информацией о кандидате в Президенты Украины Владимире Зеленском. Овчаренко утверждал, что никаких призывов голосовать "за" или "против" открытка не содержит - следовательно, не нарушает избирательного законодательства.

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Все по теме:

Активист, Шевченковский суд Киева, Общественное объединение Видсич, Леонид Овчаренко, Незаконная агитация, Снятие обвинений.
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