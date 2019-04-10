Ситуация на Донбассе: оккупанты под Песками применили минометы

Новости Украины: В Минобороны сообщили, что боевики под Песками обстреляли из минометом позиции ВСУ.

Российско-оккупационные войска дважды открывали огонь по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Пески и Авдеевка.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.00 российско-оккупационные войска дважды нарушили режим тишины. С 05.30 вражеская вооруженная провокация зафиксирована в районе неселеного пункта Пески. Здесь оккупанты выпустили 3 мины 82-го калибра и в течение часа вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Позднее, с 10.15 враг в течение получаса вел прицельный обстрел из стрелкового оружия по нашим защитникам Авдеевки", - сообщил пресс-секретарь.

По словам Гуцуляка, с начала текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди защитников Украины нет.