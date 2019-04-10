В Одесский порт прибыла партия военной техники из США

Новости Украины: Очередную партию военной техники для ВСУ доставил в Одесский порт автомобилевоз Sea Amazon под флагом Мальты, в том числе 35 военных внедорожников HMMWV.

"Судно пришвартовалось к причалу №1К примерно в 8 утра, после чего через заднюю аппарель выехало 15 санитарных и 20 боевых "Хамви", - говорится в сообщении от интернет-портала "Думская".

Отмечается, что это уже третья партия HMMWV, поступившей в Украину 9 апреля. Первая была в 2015-м, вторая - в 2017 году.

Всего, по разным данным, американцы передали Украине от 230 до 300 машин. Эти автомобили находятся на вооружении ВСУ с 2001-го года. В основном ими оснащаются десантно-штурмовые бригады.

В военных внедорожников HMMWV восьмицилиндровый дизельный двигатель объемом 6,2 л и мощностью 160 к.с. Машина способна разгоняться до 113 км/ч, при этом расход топлива - от 16 до 23 л на 100 км. Масса автомобиля - 2359 кг, грузоподъемность - две тонны. Экипаж - до пяти человек, из которых один водитель и один стрелок.