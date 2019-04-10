Скачать
Четверг, 11.04.2019
Порошенко рассказал о последствиях для РФ от ветирования решения СБ ООН по миротворцам
Порошенко рассказал о последствиях для РФ от ветирования решения СБ ООН по миротворцам
Оккупация Крыма и Донбасса обходится России в $4 млрд/год
Оккупация Крыма и Донбасса обходится России в $4 млрд/год
Барселона обыграла Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд
Барселона обыграла Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд
Принц Гарри снимет сериал о психическом здоровье с Опрой Уинфри
Принц Гарри снимет сериал о психическом здоровье с Опрой Уинфри

В Одесский порт прибыла партия военной техники из США

В Одесский порт прибыла партия военной техники из США
22:50 Ср, 10 Апрель 2019 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины: Очередную партию военной техники для ВСУ доставил в Одесский порт автомобилевоз Sea Amazon под флагом Мальты, в том числе 35 военных внедорожников HMMWV.

"Судно пришвартовалось к причалу №1К примерно в 8 утра, после чего через заднюю аппарель выехало 15 санитарных и 20 боевых "Хамви", - говорится в сообщении от интернет-портала "Думская".

Отмечается, что это уже третья партия HMMWV, поступившей в Украину 9 апреля. Первая была в 2015-м, вторая - в 2017 году.

Всего, по разным данным, американцы передали Украине от 230 до 300 машин. Эти автомобили находятся на вооружении ВСУ с 2001-го года. В основном ими оснащаются десантно-штурмовые бригады.

Штаты не смогли отговорить немцев от проекта "Северный поток-2"

В военных внедорожников HMMWV восьмицилиндровый дизельный двигатель объемом 6,2 л и мощностью 160 к.с. Машина способна разгоняться до 113 км/ч, при этом расход топлива - от 16 до 23 л на 100 км. Масса автомобиля - 2359 кг, грузоподъемность - две тонны. Экипаж - до пяти человек, из которых один водитель и один стрелок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, США, Одесский порт, Военная техника.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Доложить мне завтра": президент обратился в СБУ относительно Медведчука
02 Украина - Хорватия: видеотрансляция матча 10 апреля
03 Выкупила всю партию молока: Кит Харингтон рассказал, как разыграл свою жену
04 Оккупация Крыма и Донбасса обходится России в $4 млрд/год
05 Порошенко отрицает участие в коррупционных схемах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
До +20 и дожди с грозами: в Украине будет тепло, но дождливо
До +20 и дожди с грозами: будет тепло, но дождливо
В Одесский порт прибыла партия военной техники из США
В Украину прибыла партия военной техники из США
Президент утвердил программу &quot;Украина - НАТО&quot; на 2019 год
Президент утвердил программу "Украина - НАТО"
В Victoria's Secret пополнение: Грейс Элизабет стала новым &quot;ангелом&quot; бренда
В Victoria's Secret пополнение: Грейс Элизабет стала новым "ангелом" бренда
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь