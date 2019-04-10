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Штаты не смогли отговорить немцев от проекта "Северный поток-2"

Штаты не смогли отговорить немцев от проекта "Северный поток-2"
19:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: США не удалось убедить Германию запретить реализацию проекта "Северный поток 2".

США пытались отговорить ФРГ и другие европейские страны отказаться от проекта "Северный поток 2", но пока что безуспешно, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы сделали почти все возможное, чтобы убедить европейцев, и в первую очередь немцев, не строить "Северный поток 2", но на сегодняшний день - без успеха", - сказал он на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам.

Госсекретарь отметил, что США работают с ФРГ для гарантий продолжения поставок энергоносителей через территорию Украины.

В то же время М.Помпео заявил, что большинство стран-членов НАТО видят риск в реализации "Северного потока 2" и разделяют обеспокоенность Вашингтона по поводу данного проекта.

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Напомним, США будут работать с победителем президентских выборов в Украине, чтобы укреплять там демократию, заявил в среду глава госдепа Майк Помпео.

Как сообщалось, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что РФ аннексировала Крым, хотя никакой угрозы со стороны Украины не было, а Израиль захватил Голанские высоты, защищаясь от нападения Сирии. 

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США, Госдеп США, Северный поток-2, Майк Помпео.
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