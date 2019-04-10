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Помпео о выборах в Украине: Будем работать с тем, кто на них победит

Помпео о выборах в Украине: Будем работать с тем, кто на них победит
18:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Глава Госдепартамента США Майк Помпео готов к любым исходам президентских выборов в Украине.

США будут работать с победителем президентских выборов в Украине, чтобы укреплять там демократию, заявил в среду глава госдепа Майк Помпео.

"В том, что касается выборов на Украине, то мы будем работать с тем, кто на них победит. Это необходимо, чтобы обеспечить поддержку демократии в Украине", - сказал он на слушаниях в сенате.

В намеченном на 21 апреля втором туре президентских выборов на Украине примут участие лидер предвыборной кампании Владимир Зеленский, а также действующий глава государства Петр Порошенко.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что РФ аннексировала Крым, хотя никакой угрозы со стороны Украины не было, а Израиль захватил Голанские высоты, защищаясь от нападения Сирии.

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США, Майк Помпео, Выборы 2019.
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