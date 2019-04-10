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В ДТЭК объяснили причину массового отключения света в центре Киева

В ДТЭК объяснили причину массового отключения света в центре Киева
23:15 Ср, 10 Апрель 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Энергетики восстанавливают электроснабжение на Крещатике и прилегающих улицах.

Специалисты энергетической компании "ДТЭК Киевские электросети" помогают жителям Крещатика и потребителям прилегающих улиц в восстановлении электроснабжения после масштабной аварии и исчезновения света, сообщает пресс-служба компании ДТЭК .

"Сегодня в районе 18.50 диспетчеры "ДТЭК Киевские электросети" зафиксировали массовые отключения света в самом центре столицы - ул. Крещатик, Майдане Незалежности, Европейской площади и прилегающих улицах" – говорится в сообщении, на официальной странице "ДТЭК Киевские электросети" в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Как отметили в пресс-службе "ДТЭК Киевские электросети" в одном из подземных коллекторов в районе Майдана Независимости зафиксировано задымление. Вероятной причиной аварийных отключений стало "повреждение высоковольтных подземных линий вследствие короткого замыкания".

На маршруте Kyiv Boryspil Express ожидается новый поезд

"В данный момент оперативно-выездные бригады и диспетчеры ДТЭК Киевские электросети делают все возможное для возвращения света. Уже осуществлено переключение основных потребителей центральной улице города на резервные цепи питания" – подытожили в сообщении.

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Киев, Авария, ДТЭК, Крещатик, Майдан Незалежности, Европейская площадь, Отключение света.
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