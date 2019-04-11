В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин

Новости Украины: В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин.

Спасатели предупреждают о значительной снеголавинной опасности 11 апреля в горах на Ивано-Франковщине и Закарпатье.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 11 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

В целом на четверг в Украине синоптики прогнозируют дожди, местами с грозами. Температура будет колебаться от 9° до 21° тепла.

Напомним, на большую часть территории Украины в ближайшие сутки 11 апреля атмосферные фронты принесут облачность и дожди, северо-западная половина окажется под влиянием прохладного воздуха, поэтому температура снизится, особенно днем, в юго-восточной половине еще будет тепло.

Прогнозируются дожди (ночью в северной части страны – местами небольшой дождь); днем местами с грозами, кроме западных и северных областей. Ветер северо-восточный (в южной и восточной части - юго-восточный), 5-10 м/с.