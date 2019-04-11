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Арестованным в Крыму фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" продлили арест

Арестованным в Крыму фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" продлили арест
15:44 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Следователи запросили еще три месяца, так как не успели провести экспертизы по данному уголовному делу и не допрошено пять свидетелей обвинения.

Арестованным в феврале 2019 года фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" Эскендеру Абдулганиеву и Рустему Эмирусеинову Киевский районный "суд" в Симферополе продлил на три месяца меру пресечения - содержание под стражей. Об этом сообщает "Крымская солидарность".

"Это первое продление по этой группе ("дело Хизб ут-Тахрир" - красногвардейская группа). Следователи запросили еще три месяца, так как не успели провести экспертизы по данному уголовному делу и не допрошено пять свидетелей обвинения", - заявил в комментарии адвокат Эдем Семедляев.

По его мнению, мера пресечения избрана необоснованно.

"Мы считаем, что ходатайство о продлении ареста избрано необоснованно, считаем, что это трудности следствия, если они не успевают что-то провести или кого-то опросить. Наши подзащитные не должны от этого страдать. Есть иные меры пресечения, не связанные с содержанием в следственном изоляторе", - подчеркнул Семедляев.

Адвокат Лили Гемеджи сообщила, что заседание прошло в закрытом режиме, никого из родственников и людей, прибывших для поддержки арестованных, не пустили в здание суда.

По ее словам, защита, добиваясь освобождения из СИЗО своих подзащитных, апеллировала международным правом.

"Мы в первую очередь акцентировали внимание на том, что согласно международному праву к ним должна применяться 4-я Женевская конвенция, но оценку этому доводу суд не дал даже в постановлении. Мера пресечения продлена на три месяца - до 13 июля 2019 года", - сообщила Гемеджи.

Она подчеркнула, что её 21-летний подзащитный Эскендер Абдулганиев, являясь "самым молодым из всех задержанных на сегодня", поблагодарил неравнодушных людей, которые "оставляют свои дела, приходят к зданию суда и оказывают таким образом большую моральную поддержку им".

В свою очередь адвокат Маммет Мамбетов сообщил, что его подзащитного Рустема Эмирусеинова обвиняют в терроризме.

"Обвиняется по ч. 1 ст.205.5 (организация деятельности организации, признанной в РФ террористической). Полагают, что может скрыться от следствия, имея украинское гражданство, повлиять на свидетелей или уничтожить доказательства. Защита высказала свою позицию, основанную на нормах международного права, в частности 4-й Женевской конвенции и двух резолюций Генеральной ассамблеи ООН", - сообщил Мамбетов.

Крымский активист Бакиров остается под стражей

Как сообщалось, российское следствие ФСБ в Крыму усилило обвинение двум фигурантам второй Бахчисарайской "дела Хизб ут-Тахрир" Тимуру Ибрагимову и Мемету Белялову - организация деятельности террористической группы.

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Суд, СИЗО, Крымские татары, Дело Хизб-ут-Тахрир, Эдем Семедляев, Эскендер Абдулганиев, Рустем Эмирусеинов.
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