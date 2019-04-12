В столице неизвестные срезали более 50 тополей

Возле золоотвала Дарницкой ТЭЦ на столичном массиве Позняки неизвестные лица срезали 55 тополей. Об этом сообщило коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района столицы в Facebook.
"Улица Здолбуновская возле золоотвала Дарницкой ТЭЦ ООО "Евро-Реконструкция" неизвестными лицами было спилено 55 тополей пирамидальных, балансовая территория КП УЗН Дарницкого района", - говорится в сообщении. Отмечается, что был вызван наряд полиции и зафиксирован факт уничтожения зеленых насаждений.
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