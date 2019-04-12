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Пятница, 12.04.2019
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В столице неизвестные срезали более 50 тополей

В столице неизвестные срезали более 50 тополей
04:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Неизвестные срезали 55 топлей на столичном массиве Позняки.

Возле золоотвала Дарницкой ТЭЦ на столичном массиве Позняки неизвестные лица срезали 55 тополей. Об этом сообщило коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района столицы в Facebook.

"Улица Здолбуновская возле золоотвала Дарницкой ТЭЦ ООО "Евро-Реконструкция" неизвестными лицами было спилено 55 тополей пирамидальных, балансовая территория КП УЗН Дарницкого района", - говорится в сообщении. Отмечается, что был вызван наряд полиции и зафиксирован факт уничтожения зеленых насаждений.

Напоминаем, гостиница Hilton будет построена на месте закрытого музея в парке культуры и отдыха им. Богдана Хмельницкого, сообщил городской глава Львова Андрей Садовой на заседании исполнительного комитета Львовского горсовета.

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Киев, Полиция, Дерево, Тополь, Срубили, Срезали.
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