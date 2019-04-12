Япония предоставила $47 миллионов помощи Донетчине и Луганщине

Новости Украины: Япония предоставила 47 млн долларов помощи для Донецкой и Луганской областей.

С 2014 года Донецкая и Луганская области получили от Японии помощи на общую сумму 47 млн долларов.

Об этом в Покровске на Донетчине сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Украине Такаши Курай, которого цитирует в Facebook председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Александр Куць.

"С 2014 года Донетчине и Луганщине Япония предоставила помощь на общую сумму 47 млн долларов", - заявил посол.

Напоминаем, Европейская комиссия объявила о предоставлении Ирану чрезвычайной помощи на сумму 1,2 млн евро для борьбы с последствиями разрушительного наводнения. Соответствующее сообщение размещено на сайте Еврокомиссии.