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СБУ разоблачила пропагандистку, агитировавшую против выборов (Видео)

СБУ разоблачила пропагандистку, агитировавшую против выборов (Видео)
05:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: СБУ задержали женщину, которая в интернете занималась дискредитацией избирательного процесса в Украине

Сотрудники СБУ, привлеченные к операции Объединенных сил, разоблачили в Донецкой области женщину, которая в интернете занималась дискредитацией избирательного процесса в Украине. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что жительница Мариуполя на персональных страницах запрещенных социальных сетей размещала материалы с призывами к изменениям государственной границы Украины. Также злоумышленница популяризировала террористические организации "Д/ЛНР"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что она накануне выборов Президента Украины в различных группах соцсетей распространила более двенадцати тысяч сообщений с призывами к изменению государственного строя и вмешательству в избирательный процесс. Деятельность пропагандистки координировали кураторы со временно неподконтрольной территории Украины. Определенную часть материалов для распространения в интернете она получала от представителей так называемого "министерства информации ДНР".

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Во время санкционированных следственных действий сотрудники СБУ обнаружили по месту проживания злоумышленницы компьютерную технику и мобильные устройства с материалами, подтверждающими противоправную деятельность. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины фигурантке дела сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправным действиям.

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СБУ, Выборы, Интернет, Пропаганда, Маруполь.
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