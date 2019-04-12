Начаты демаркационные работы в зоне отчуждения ЧАЭС

Новости Украины: В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС начались демаркационные работы.

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС совместная украинско-белорусская группа начала демаркационные работы. Об этом сообщает Госпогранслужба.

“С 9 апреля 2019 года начаты демаркационные работы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Совместная рабочая группа осуществляет вынесение линии государственной границы на местность и определяет места установки пограничных знаков”, - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, процесс демаркации украинско-белорусского участка государственной границы продолжен в соответствии с Планом выполнения демаркационных работ между Украиной и Республикой Беларусь на 2019 год, утвержденным в ходе 20-го заседания совместной украинско-белорусской демаркационной комиссии в январе этого года в белорусском Гомеле.

В ГПСУ напоминают, что длина общей границы двух государств составляет 1084 километра. Согласно договоренностям, в этом году также будут продолжены работы по очистке полосы крепления украинско-белорусской границы.