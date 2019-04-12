В Запорожье при пожаре погибли три человека

Новости Украины: Три человека погибли, один пострадал при пожаре в строительном вагончике в Запорожье

В ночь на пятницу в Запорожье во время пожара в строительном вагончике погибло три человека, еще один пострадал, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"12 апреля в 4.44 в г.Запорожье по ул. Школьная, 19 в строительном вагончике возник пожар, в результате которого погибли 3 человека и 1 человек пострадал", – сказано в сообщении на сайте ведомства в пятницу утром.

Спасатели ликвидировали пожар в 6.00. Причина пожара устанавливается.

На месте пожара работала оперативная группа ГУ ГСЧС в Запорожской области.

Напомним, 10 апреля в селе на Житомирщине ночью подожгли школу. Пожарным удалось ликвидировать огонь спустя два часа