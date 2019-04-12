На Днепропетровщине ранили троих полицейских

Новости Украины: Во время задержания, злоумышленник вел себя агрессивно и набросился на правоохранителей с ножом и молотком.

В городе Каменское Днепропетровской области подозреваемый в совершении преступления во время задержания 11 апреля напал на полицейских с ножом и молотком. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в области.

В полиции уточнили, что мужчина тяжело избил двух своих соседей, которые были доставлены в больницу с черепно-мозговыми травмами. После прибытия на место правоохранителей, которые пытались утихомирить дебошира, он напал на них.

"В полицию поступило сообщение, что злоумышленник избил гаечным ключом мужчину и женщину, нанеся им тяжкие телесные повреждения. Во время его задержания по месту проживания он вел себя агрессивно и оказывал сопротивление полицейским", - говорится в сообщении.

Злоумышленник набросился на правоохранителей с ножом и молотком и нанес телесные повреждения трем полицейским. Для обезвреживания злоумышленника они вынуждены были применить табельное оружие.

Один из правоохранителей получил колото-резаные раны, двое других правоохранителей пострадали от ударов молотком. Все трое правоохранителей были доставлены в больницу.

По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов полиция открыла уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины.