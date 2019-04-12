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В столице пьяного виновника ДТП привязали к столбу: видео

В столице пьяного виновника ДТП привязали к столбу: видео
14:53 Сегодня Телеграф Фото: скриншот

Новости Украины: В Киеве 12 апреля, на АЗС "ОККО" на Окружной дороге привязали к столбу пьяного виновника ДТП.

В Киеве на автозаправке пьяного виновника ДТП привязали к столбу. Об этом сообщает 12 апреля паблик "Киев Оперативный".

По данным очевидцев, нетрезвая пара (мужчина и женщина) на автомобиле Ford заехала на АЗС ОККО на Кольцевой и въехала в машину Toyota.

"Вышли и начали качать "права", он полез с кулаками за что немного получил и был привязан к столбу, а малая - нападать с пустой бутылкой из-под водки. К счастью ее удалось быстро успокоить и она пошла спать в машину", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что на место происшествия вызвали полицию.

В свою очередь в пресс-службе Нацполиции сообщили, что в дежурную часть ГУ поступило сообщение об указанном ДТП.

В то же время отметили, что когда на место происшествия приехали патрульные, человек уже был не привязан.

Правоохранители оформили дорожно-транспортное происшествие.

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Киев, ДТП, Авария, Происшествие.
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