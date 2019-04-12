В столице пьяного виновника ДТП привязали к столбу: видео

В Киеве на автозаправке пьяного виновника ДТП привязали к столбу. Об этом сообщает 12 апреля паблик "Киев Оперативный".
По данным очевидцев, нетрезвая пара (мужчина и женщина) на автомобиле Ford заехала на АЗС ОККО на Кольцевой и въехала в машину Toyota.
"Вышли и начали качать "права", он полез с кулаками за что немного получил и был привязан к столбу, а малая - нападать с пустой бутылкой из-под водки. К счастью ее удалось быстро успокоить и она пошла спать в машину", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на место происшествия вызвали полицию.
В свою очередь в пресс-службе Нацполиции сообщили, что в дежурную часть ГУ поступило сообщение об указанном ДТП.
В то же время отметили, что когда на место происшествия приехали патрульные, человек уже был не привязан.
Правоохранители оформили дорожно-транспортное происшествие.