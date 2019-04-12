В центре Киева легковушка влетела в припаркованный грузовик: двое пострадавших

Новости Украины: В Киеве водитель Hyundai Accent не справился с управлением и машину снесло на обочину, где она столкнулась с припаркованным Ford Transit.

Ночью в центре на улице Мечникова рядом со станцией метро Кловская Hyundai Accent с тремя пассажирами в салоне врезался в припаркованный на обочине грузовой Ford Transit.

Как сообщает Информатор, водитель Hyundai рассказал, что ехал по Мечникова в сторону Кловского спуска, не превышая скорости. В какой-то момент водитель не справился с управлением и машину начало сносить в сторону обочины, где она столкнулась с припаркованным грузовиком.

В результате удара у Accent значительно повредилась передняя часть, включая моторный отсек. Детали от авто разлетелись по дороге. В свою очередь, у Ford отпали задний бампер и запасное колесо.

В результате аварии пострадали водитель Ford и пассажир Hyundai. Их госпитализировали.

Очевидцы сообщили, что владелец легкового автомобиля, по их мнению, пьян, так как у него был слышен явный запах алкоголя изо рта и временами невнятная речь.

Напомним, 10 апреля в Киеве напротив Байкового кладбища автомобиль неизвестной марки подрезал Toyota, а та, в свою очередь, протаранила Chevrolet Aveo, который отбросило в впереди стоящий Aveo.