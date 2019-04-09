Выборы Президента 2019
Скачать
Вторник, 09.04.2019
На Донбассе погиб боец ВСУ, еще трое ранены
На Донбассе погиб боец ВСУ, еще трое ранены
Итоги 8 апреля: Общественное готово к дебатам, испытания нового радара и отстранение главы Одесской ОГА
Итоги 8 апреля: Общественное готово к дебатам, испытания нового радара
Химик во второй раз обыграл Днепр в полуфинальной серии Суперлиги
Химик во второй раз обыграл Днепр в полуфинальной серии Суперлиги
Приметы и обряды на 9 апреля – День Святой Матрены, Матрена Настовница
Приметы и обряды на 9 апреля – День Святой Матрены, Матрена Настовница

В Киеве ночью столкнулись два трамвая, есть пострадавшие

Смотрите фото (5)
В Киеве ночью столкнулись два трамвая, есть пострадавшие
09:17 Сегодня Телеграф Информатор Фото: Информатор

Новости Украины: Вечером в понедельник в Киеве на улице Гната Хоткевича лоб в лоб столкнулись трамваи маршрутов №22 и №28.

В Киеве в понедельник вечером, 8 апреля, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух трамваев. В результате аварии пострадали три человека, передает "Информатор".

Инцидент произошел на улице Гната Хоткевича, около 21:30. Лоб в лоб столкнулись трамваи №22 и №28.

"Одинарный трамвай №22 двигался в сторону станции метро "Черниговская", а №28 - в обратном направлении. На пересечении путей, возле ТРК "Проспект", 28-й номер начал совершать поворот налево в сторону проспекта Юрия Гагарина. Прямо на стыке путей и произошло лобовое столкновение", - говорится в сообщении.

В Киеве в частном секторе сгорели три дома: фото и видео

Сообщается о троих пострадавших пассажирах - у двоих ушиб грудной клетки, еще одна женщина травмировала ногу. Их госпитализировали медики.

Причину аварии выяснит следственно-оперативная группа.

Напомним, в понедельник, 8 апреля, в Киеве на Дарницком железнодорожном вокзале обнаружили труп мужчины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Киев, Авария, Трамвай, Происшествие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики указали безопасную дозу кофе для гипертоников
02 Минюст готов к дискуссиям о возвращении в Уголовный Кодекс скандальной статьи
03 Лучшие методы похудения для тех, у кого нет времени
04 В зоне ООС погиб украинский военнослужащий, еще двое получили ранения
05 "Я больше не скрываю правду": Гайтана откровенно рассказала о зависимости
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине по-летнему тепло: синоптики обещают до 22° тепла и грозы
По-летнему тепло: синоптики обещают до 22° тепла и грозы
В Украине появились крылатые ракеты с дальностью полета более тысячи километров
Порошенко: Мы начали важнейшие испытания крылатых ракет
У Зеленского отказались от повторных анализов
У Зеленского отказались от повторных анализов
Рецепт дня: овощной салат с авокадо и оливками
Рецепт дня: овощной салат с авокадо и оливками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь