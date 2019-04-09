В Киеве ночью столкнулись два трамвая, есть пострадавшие

Новости Украины: Вечером в понедельник в Киеве на улице Гната Хоткевича лоб в лоб столкнулись трамваи маршрутов №22 и №28.

В Киеве в понедельник вечером, 8 апреля, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух трамваев. В результате аварии пострадали три человека, передает "Информатор".

Инцидент произошел на улице Гната Хоткевича, около 21:30. Лоб в лоб столкнулись трамваи №22 и №28.

"Одинарный трамвай №22 двигался в сторону станции метро "Черниговская", а №28 - в обратном направлении. На пересечении путей, возле ТРК "Проспект", 28-й номер начал совершать поворот налево в сторону проспекта Юрия Гагарина. Прямо на стыке путей и произошло лобовое столкновение", - говорится в сообщении.

Сообщается о троих пострадавших пассажирах - у двоих ушиб грудной клетки, еще одна женщина травмировала ногу. Их госпитализировали медики.

Причину аварии выяснит следственно-оперативная группа.

Напомним, в понедельник, 8 апреля, в Киеве на Дарницком железнодорожном вокзале обнаружили труп мужчины.