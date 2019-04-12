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Зеленые зоны Киева защитят от клещей "в случае необходимости"

Зеленые зоны Киева защитят от клещей "в случае необходимости"
15:27 Сегодня Телеграф по материалам сайта www.unn.com.ua bigkiev.com.ua

Новости Украины: В "Киевзеленстрое" объяснили, в каких случаях будут обрабатываться зеленные участки столицы от клещей.

Как рассказали представители ведомства, зеленые зоны Киева будут обрабатываться специальным способ от нашествия клещей по необходимости.

"В этом году в зависимости от погодных условий (с мая 2019) в случае необходимости будет начат период обработки против клещей балансовых территорий предприятий объединения КО "Киевзеленстрой", - говорится в сообщении от КП "Киевзеленстрой". Также сотрудники предприятия объяснили, что данный вид работ не заложен в план на апрель этого года. Обработка зеленых зон от клещей будет производится в период с начала мая или по окончанию месяца. В целях профилактики данные работы не осуществляются.

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Также в "Киевзеленстрое" уточняют, что материалы и препараты для обработки зеленых насаждений на предприятии не выделяется. В случае необходимости нанимается подрядчик, который предоставляет ряд услуг. "Предприятия по содержанию зеленых насаждений в районах г. Киева будут выполнять такие виды работ на своих балансовых территориях на договорных условиях с привлечением подрядной организации через платформу ProZorro", - уточнили в учреждении.

О стоимости таких работ говорить рано, поскольку пока неизвестно, какие площади нужно будет обработать и сколько на это уйдет ресурсов. Районные предприятия по содержанию насаждений должны будут определить, когда следует провести процедуру обработки растений от клещей.

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