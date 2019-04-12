Украинцам обещают "опасные" заморозки

Новости Украины: В ряде областей Украины 14-15 апреля ночью ожидаются серьезные заморозки.

В ряде областей Украины ночью 14-15 апреля ожидаются заморозки, уровень опасности "желтый" и "оранжевый", сообщает Укргидрометцентр.

"Ночью 14-15 апреля в западных и Житомирской областях на поверхности почвы заморозки 0-5 (I уровень опасности, "желтый"), в Ровенской, Волынской, 15 апреля и в Житомирской областях в воздухе сильные заморозки 0-3 ° (II уровень опасности, "оранжевый")", - сказано в сообщении Укргидрометцентра в пятницу.

Напомним, в ближайшие сутки северо-западная часть Украины останется в довольно холодной воздушной массе, остальная территория - в более теплой. Почти по всей стране в поле пониженного атмосферного давления будет преобладать облачная погода с дождями различной интенсивности.

В большинстве областей дождь, днем в восточной части кое-где с грозами, лишь в Волынской и Львовской областях без осадков. В южной части ночью, утром местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный (на юго-востоке- южный), 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 13-19°; в западных и северных областях ночью 3-8° тепла, днем 7-12°.

В Карпатах дождь с мокрым снегом, температура ночью от 3° тепла до 1° мороза, днем 4-9° тепла. В Киеве - ночью, утром дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 9-11°.