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Дожди и холод накроют Украину: синоптики дали прогноз погоды на выходные

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Дожди и холод накроют Украину: синоптики дали прогноз погоды на выходные
08:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В Украине в пятницу, 12 апреля, в большинстве областей ожидаются дожди, в Карпатах с мокрым снегом.

В ближайшие сутки северо-западная часть Украины останется в довольно холодной воздушной массе, остальная территория - в более теплой. Почти по всей стране в поле пониженного атмосферного давления будет преобладать облачная погода с дождями различной интенсивности, сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве областей дождь, днем в восточной части кое-где с грозами, лишь в Волынской и Львовской областях без осадков. В южной части ночью, утром местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный (на юго-востоке- южный), 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 13-19°; в западных и северных областях ночью 3-8° тепла, днем 7-12°.

В Карпатах дождь с мокрым снегом, температура ночью от 3° тепла до 1° мороза, днем 4-9° тепла. В Киеве - ночью, утром дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 9-11°.

Прогноз погоды на 12 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 12 апреля в городах Украины:

  • Ужгород – дождь, ночью +5...+7, днем +13...+15
  • Львов – дождь, ночью +3...+5, днем +9...+11
  • Ивано-Франковск – ясно, ночью +4...+6, днем +9...+11
  • Тернополь – дождь, ночью +5...+7, днем +9...+11
  • Черновцы – дождь, ночью +5...+7, днем +9...+11
  • Хмельницкий – дождь, ночью +5...+7, днем +8...+10
  • Луцк – ясно, ночью +3...+5, днем +9...+11
  • Ровно – ясно, ночью +3...+5, днем +9...+11
  • Житомир – дождь, ночью +5...+7, днем +9...+11
  • Винница – дождь и грозы, ночью +6...+8, днем +9...+11
  • Одесса – дождь и грозы, ночью +8...+10, днем +14...+16
  • Николаев – дождь и грозы, ночью +8...+10, днем +15...+17
  • Херсон – дождь, ночью +8...+10, днем +16...+18
  • Симферополь – дождь, ночью +8...+10, днем +15...+17
  • Кропивницкий – дождь и грозы, ночью +6...+8, днем +11...+13
  • Черкассы – дождь, ночью +4...+6, днем +11...+13
  • Чернигов – дождь, ночью +5...+7, днем +9...+11
  • Сумы – дождь, ночью +6...+8, днем +13...+15
  • Полтава – дождь, ночью +7...+9, днем +12...+14
  • Днепр – дождь, ночью +7...+9, днем +14...+16
  • Запорожье – дождь, ночью +8...+10, днем +16...+18
  • Донецк – дождь, ночью +7...+9, днем +16...+18
  • Луганск – дождь, ночью +6...+8, днем +17...+19
  • Харьков – дождь, ночью +9...+11, днем +17...+19
  • Киев – ясно, ночью +6...+8, днем +9...+11

13 апреля – в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях без существенных осадков. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°, в Карпатах ночью от 3° тепла до 1° мороза, днем 0-5° тепла.

На остальной территории небольшой, местами умеренный дождь; температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°. Ветер в Украине преимущественно северный, 5-10 м/с.

В Киеве - без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 9-11°.

Прогноз погоды на 13 апреля, фото: meteo.gov.ua

14 апреля, в Украине сохранится облачная с прояснениями погода. В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях без существенных осадков; температура ночью 2-7° тепла, в западных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-2°, днем 8-13° тепла, в Карпатах ночью заморозки 0-2°, днем 1-5° тепла. В Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.

На остальной территории небольшой, местами умеренный дождь; температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 14 апреля, фото: meteo.gov.ua

В течение 15-16 апреля в северных и большинстве западных областей без существенных осадков, на остальной территории - дожди.

Температура ночью 1-7° тепла, в западных и северных областях на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем на западе и севере 4-10° тепла, на остальной территории страны 9-15°. В течение 15-16 апреля в столице существенных осадков не ожидается. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем 4-9° тепла.

Прогноз погоды на 15 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 16 апреля, фото: meteo.gov.ua

Ранее сообщалось, что народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что погода на Пасху в Украине будет теплой, однако возможен дождь. На Вербную неделю в Украину похолодает, будет очень ветрено. А перед Пасхой будет резкое потепление, температура поднимется до +22...+24 и будет держаться до конца месяца.

Выходные в мае 2019: сколько будем отдыхать

В апреле 2019 года в Украине будут дополнительные выходные в честь праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 28 число. В общем во втором месяце весны украинцы будут отдыхать 10 дней. Так, согласно рекомендациям Кабмина, в Украине будет четыре выходных подряд в апреле - с 27 по 30 число, один день, 30-е (вторник), придется отработать в субботу, 11 мая.

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Погода, Дожди, Синоптики, Прогноз погоды, Грозы, Погода 12 апреля.
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