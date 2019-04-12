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Обострение на Донбассе: с начала “мартовского перемирия” погибли 12 украинских воинов

Обострение на Донбассе: с начала “мартовского перемирия” погибли 12 украинских воинов
15:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: С 8 марта, когда на Донбассе начался режим прекращения огня погибли 12 украинских военных, 44 получили ранения.

С 8 марта, когда на Донбассе начался режим прекращения огня, оккупанты совершили 239 обстрелов из разных видов оружия, в том числе 144 - из запрещенных Минскими соглашениями. Погибли 12 украинских военных, 44 получили ранения.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ.

"Через месяц после того, как 8 марта вступило в силу последнее обязательство о прекращении огня, российские вооруженные формирования совершили 239 обстрелов из разных видов оружия, в том числе 144 - из запрещенного Минском вооружения. Они выпустили 1010 минометных и 53 артиллерийских снаряда на позиции украинских военных и жилые районы. В результате этих атак погибли 12 украинских военнослужащих, еще 44 получили ранения", - заявил Прокопчук.

Он, в частности, указал на то, что 5 апреля российские вооруженные формирования произвели обстрел украинских позиций из артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм. Анализ найденных на месте обстрела осколков снарядов подтвердил применение оккупантами управляемых 152-мм артиллерийских боеприпасов типа "Краснополь".

На Донбассе с начала 11 апреля ранены сразу 8 бойцов ВСУ

"Эти снаряды относятся к последним высокоточным разработкам России, находятся на вооружении артиллерийских частей вооруженных сил России и производятся военно-промышленной компанией "Калашников", - указал Прокопчук.

Украинский дипломат добавил, что российские вооруженные формирования продолжают разворачивать свои позиции в нарушение согласованной контактной линии на Донбассе и отказываются от обсуждения по существу дополнительных мероприятий, предложенных украинской стороной в рамках переговоров в Минске для установления устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня.

"С приближением праздника Пасхи мы призываем российскую сторону выполнить свою ответственность как участника конфликта и реально выполнить свои обязательства по прекращению огня - длительному и необратимому. Это также потребует дальнейших шагов по выполнению положений безопасности Минских соглашений: вывод всех российских войск, наемников и оружия с территории Украины под мониторингом ОБСЕ", - подчеркнул Прокопчук.

Напомним, за минувшие сутки, 11 апреля, боевики 20 раз обстреляли позиции ВСУ, погиб украинский военнослужащий, еще 8 ранены.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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