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В Укравтодоре обещают новую магистраль из Львова до Мукачево

В Укравтодоре обещают новую магистраль из Львова до Мукачево
17:05 Сегодня Телеграф www.unian.net www.kmu.gov.ua

Новости Украины: Будущая дорога позволит сократить время поездки из Львова в Мукачево до 1 часа 30 минут против нынешних 3 часов 30 минут.

Европейский инвестиционный банк выразил предварительную готовность оказать грантовую помощь для подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) европейского образца для строительства новой автомагистрали Львов - Мукачево - Ужгород с ответвлением к венгерской границе.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор). Отмечается, что дорога позволит сократить время поездки по направлению Львов - Мукачево до 1 часа 30 минут против нынешних 3 часов 30 минут. "Новая автомагистраль будет рассчитана на максимальную скорость движения 130 км/ч",- говорится в сообщении.

Начаты демаркационные работы в зоне отчуждения ЧАЭС

По словам советника главы "Укравтодора" Александра Кавы, этот коридор очень важен для Украины, ведь по нему направляется основной экспортный поток в страны Южной и Юго-Западной Европы. "Кроме этого, новая дорога также обеспечит стабильное соединение с Закарпатской областью",- сказано в сообщении.  Также отмечается, что дорога будет совмещена с венгерской автомагистралью М3 через КПП "Дыйда" и словацкой D1 через КПП "Ужгород".

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