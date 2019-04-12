Оболонский суд Киева объявил в розыск капитана судна "Норд"

Новости Украины: Капитана керченского судна "Норд" объявили в розыск.

Оболонский районный суд Киев 12 апреля постановил объявить в розыск капитана керченского судна "Норд" Владимира Горбенко.

Об этом сообщает проект Крым.Реалии.

"Судья Оболонского районного суда Киева Сергей Родионов принял сторону обвинения, объявил Владимира Горбенко в розыск и приостановил дело", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Горбенко в очередной раз не явился на судебное заседание, поэтому представитель Прокуратуры АРК попросил суд приостановить дело и объявить в розыск капитана.

При этом прокурор предоставил суду ответ СБУ на запрос прокуратуры АРК, в котором сообщается, что Горбенко не смогли доставить на судебное заседание путем принудительного привода, поскольку тот находится в аннексированном Крыму.

Адвокат обвиняемого Дмитрий Щербина выступил против, заявив, что точных данных о местонахождении Горбенко у прокуратуры и суда нет.

Однако суд поддержал сторону обвинения.

Как сообщалось, 25 марта 2018 года Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России. Прокуратура АРК возбудила уголовное производство по факту выхода судна "Норд" с закрытого Киевом порта аннексированной Керчи, 30 марта украинский суд арестовал судно.

6 апреля Херсонский городской суд взял под стражу капитана судна Горбенко, его арестовали до 31 мая. Позже за него внесли залог и 10 апреля освободили из-под ареста.

Впоследствии адвокаты Горбенко заявили о его исчезновении. Местонахождение капитана "Норда" было неизвестно с 26 января 2019 года.

11 февраля российские СМИ опубликовали интервью с Горбенко, который заявил, что вернулся в Керчь. Он утверждает, что выехал в Крым через пункт пропуска "Чаплинка", где "предъявил российский паспорт".

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что Горбенко не пересекал КПВВ на границе с Россией и админграницу с аннексированным Крымом.

С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией полуострова, гавани Крыма закрыты для международного судоходства.