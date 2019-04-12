Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" поместили в карцер

Новости Украины: Айдера Салединова, фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир", отправили в карцер вместо предоставления ему медицинской помощи.

Фигуранта симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Айдера Салединова, находящегося под арестом в СИЗО города Ростов-на-Дону, поместили в карцер. Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность" со ссылкой на супругу Салединова Гузаль.

"3 апреля 2019 года на краткосрочном свидании Айдер рассказал супруге о беспокоящих его сильных болях в пояснице, о болях при движении и о том, что он подозревает смещение сустава. Салединов обратился за медицинской помощью к медперсоналу СИЗО, но вместо оказания соответствующей помощи он был помещен в карцер", - сообщает "Крымская солидарность".

О подробностях перевода Салединова в карцер его супруге стало известно от адвоката Лили Гемеджи. Оказалось, что для получения медпомощи ему надо было утром написать заявление. Из-за сильных болей он лег на кровать, но потом, после предупреждения фельдшера, что лежать днем не положено, встал. И все же на следующий день за такое нарушение его отправили в карцер. По словам жены Салединова, он находился там в течение трех дней, после чего его вернули в спецблок.

"Карцер - камера воспитательного назначения, сырая, маленькая с кроватью, которая пристёгивается к стене. Т.е, с 5 часов утра и до 9 вечера человек в ней не может не то, что полежать, а даже присесть! Он должен стоять 19 часов. Три дня карцера пройдены, муж снова в спецблоке. Он написал жалобы на "врача" и сотрудников СИЗО, и мы ждём ответы на них", - рассказала супруга заключенного.

Напоминаем, 12 октября 2016 года в Крыму были проведены обыски в пяти мусульманских семьях. В результате обысков были задержаны Рустем Исмаилов, Узеир Абдуллаев, Теймур Абдуллаев, Эмиль Джемаденов, Айдер Салединов. Их обвиняют в участии в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации "Хизб ут-Тахрир".