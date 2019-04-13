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В Одессе с мели сняли буксир "Параллель"

В Одессе с мели сняли буксир "Параллель"
05:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Уже через пол года буксир "Паралель" сняли с мели.

Специалисты одесского и черноморского филиалов ГП "Администрация морских портов Украины" завершили работы по эвакуации буксира "Параллель" с одесского пляжа "Дельфин". Плавстредство погружено на плавучий кран "Богатырь" и отправлено в порт Черноморск. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

"Севший на мель буксир "Параллель" эвакуирован с одесского пляжа "Дельфин". Накануне Спасательно-водолазная служба АМПУ обследовала его, устранила течи путем сварки и установки заплат. Затем специалисты ГП "Администрация морских портов Украины" произвели откачку воды из машинного отделения буксира произвели откачку воды", - отметили в горсовете. По завершении работ буксир был снят с мели, погружен на плавучий кран "Богатырь" и с помощью тяжелого буксира "Титан" отправлен в порт Черноморск.

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Забрать с пляжа буксир "Параллель", потерпевший крушение полгода назад у берегов Одессы, раньше нельзя было из-за отсутствия согласия Военной прокуратуры Южного региона Украины. Поскольку аварийное плавсредство является вещественным доказательством в уголовном производстве о перевозке крупной контрабандной партии сигарет и незаконном пересечении границы.

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Одесса, Пляж, Буксир, Паралель.
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