В Одессе с мели сняли буксир "Параллель"

Новости Украины: Уже через пол года буксир "Паралель" сняли с мели.

Специалисты одесского и черноморского филиалов ГП "Администрация морских портов Украины" завершили работы по эвакуации буксира "Параллель" с одесского пляжа "Дельфин". Плавстредство погружено на плавучий кран "Богатырь" и отправлено в порт Черноморск. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

"Севший на мель буксир "Параллель" эвакуирован с одесского пляжа "Дельфин". Накануне Спасательно-водолазная служба АМПУ обследовала его, устранила течи путем сварки и установки заплат. Затем специалисты ГП "Администрация морских портов Украины" произвели откачку воды из машинного отделения буксира произвели откачку воды", - отметили в горсовете. По завершении работ буксир был снят с мели, погружен на плавучий кран "Богатырь" и с помощью тяжелого буксира "Титан" отправлен в порт Черноморск.

Забрать с пляжа буксир "Параллель", потерпевший крушение полгода назад у берегов Одессы, раньше нельзя было из-за отсутствия согласия Военной прокуратуры Южного региона Украины. Поскольку аварийное плавсредство является вещественным доказательством в уголовном производстве о перевозке крупной контрабандной партии сигарет и незаконном пересечении границы.