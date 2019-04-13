В Киеве неизвестные "заминировали" гостиницу "Украина"

Новости Украины: Аноним сообщил о "минировании" гостиницы "Украина".

Неизвестные сообщили о якобы минировании гостиницы "Украина" на Майдане Независимости в центре Киева, передает интернет-издание "Информатор".

По информации интернет-издания, сообщение о якобы минировании гостиницы "Украина" поступило около 20:25. Отмечается, что на место происшествия к зданию на ул.Институтской, 4 прибыли правоохранители.

В связи с поиском взрывоопасных предметов людей не пускают в здание. Кроме того, на месте присутствуют пожарные и медики. Правоохранители будут устанавливать личность сообщившего о "минировании".

Напоминаем, в Одессе правоохранители разоблачили несовершеннолетнего жителя города, который сообщил о якобы заминировании храма. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области. "15-летний юноша с мобильного своей знакомой позвонил на спецлинию "102" и сообщил, что одно из культовых сооружений заминировано.