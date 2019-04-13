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В одном из ресторанов в Днепре сотрудники ГСЧС выловили около 20 змей

В одном из ресторанов в Днепре сотрудники ГСЧС выловили около 20 змей
10:12 Сегодня Телеграф ГСЧС Фото: ГСЧС

Новости Украины: Сотрудники одного из ресторанов Днепра на открытой территории вблизи ресторана обнаружили 18 змей, на место происшествия были вызваны спасатели.

В пятницу, 12 апреля, сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям в одном из ресторанов Днепра выловили 18 змей.

В пресс-службе ГСЧС рассказали, что сотрудники ресторана, расположенного на улице Сичеславская Набережная на открытой территории вблизи ресторана обнаружили змей. На место происшествия работники вызвали спасателей.

Личный состав ГСЧС провел тщательное обследование территории около ресторана. На месте события  были найдены 18 змей, которых пришлось ловить с использованием специальных инструментов. 

В пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области сообщили, что змей специалисты вывезли за пределы города. Сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели с гражданами разъяснительную работу о мерах безопасности в случае обнаружения пресмыкающихся.

Напомним, в этом году в зависимости от погодных условий (с мая 2019) в случае необходимости будет начат период обработки против клещей балансовых территорий предприятий объединения КО "Киевзеленстрой". Сотрудники предприятия объяснили, что данный вид работ не заложен в план на апрель этого года. Обработка зеленых зон от клещей будет производится в период с начала мая или по окончанию месяца. В целях профилактики данные работы не осуществляются.

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Днепр, ГСЧС, Набережная ресотрана, Обнаружены 18 змей.
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