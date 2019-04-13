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Пограничники задержали женщину, руководившую "избиркомом" на незаконных выборах

Пограничники задержали женщину, руководившую "избиркомом" на незаконных выборах
23:02 Сб, 13 Апрель 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Пограничники задержали женищину, которая была секретарем "избирательного участка" во время проведения незаконных выборов на оккупированной территории.

Украинские пограничники в составе объединенных сил задержали жительницу г.Енакиево (неподконтрольная Украине территория Донецкой области), которая в ноябре 2018 года была секретарем "избирательного участка" во время проведения незаконных выборов на оккупированной территории.

Как сообщает в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, на днях оперативные подразделения Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы получили оперативную информацию о возможном пересечении линии разграничения лицом, подозреваемым в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

В ходе реализации данной информации в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" при попытке попасть на временно оккупированную часть Донецкой области пограничный наряд задержал гражданку Украины, 1959 года рождения. Эта жительница г.Енакиево в ноябре 2018 года приняла предложение представителей оккупационной администрации РФ стать секретарем "территориального избирательного участка" во время проведения так называемых "выборов" главы "ДНР". Она руководила деятельностью избирательной комиссии, чем способствовала организации и проведению незаконных выборов на временно оккупированной территории Украины.

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Задержанную передали сотрудникам Службы безопасности Украины. Ей объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, за которое предусмотрено ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок. Сведения по делу внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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Пограничники, Енакиево, ДНР, ОРДО.
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