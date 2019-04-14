Скачать
Воскресенье, 14.04.2019
Посол США в РФ рассказал о санкциях против России и украинские выборы
Посол США в РФ рассказал о санкциях против России и украинские выборы
Возросло количество жертв от крушения парома в Ираке
Возросло количество жертв от крушения парома в Ираке
Ломаченко - Кролла: лучшие моменты боя (Фото)
Ломаченко - Кролла: лучшие моменты боя (Фото)
Роковая красотка: Кейт Мосс полностью обнажилась перед известным фотографом
Роковая красотка: Кейт Мосс полностью обнажилась перед известным фотографом

В Чернигове женщина перечислила мошенникам 35 тысяч гривен

В Чернигове женщина перечислила мошенникам 35 тысяч гривен
01:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: В Чернигове мошенники заставили женщину перечислить 35 тыс. грн. за якобы разблокирование банковской карты.

Жительница Чернигова перечислила мошенникам 35 тыс. грн за якобы разблокирования банковской карты. Об этом сообщает сектор коммуникаций полиции Черниговской области. Согласно информации правоохранителей, местная жительница планировала продать комбинезон на сайте бесплатных объявлений.

С одним покупателем они договорились об окончательной цене и условиях отправки товара. Жительница Черниговка предоставила реквизиты банковской карты для предоплаты. Через час после этого женщине позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Он сказал, что ей поступили деньги, но карта почему-то заблокирована. Чтобы её разблокировать, продавец должна была сообщить неизвестному пароли для входа в онлайн-кабинет.

В Одессе мошенники звонили в больницы и требовали деньги

Затем злоумышленник еще попросил передать кредитный лимит в сумме 35 тысяч гривен тремя переводами на другие счета. Фейковый сотрудник банка заверил женщину, что такова процедура разблокирования карты. На самом деле она собственноручно передала деньги на счета мошенников. По данному факту открыто уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса ("мошенничество"). Продолжается досудебное расследование.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мошенники, Телефон, Банковская карта, Обманули.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Роковая красотка: Кейт Мосс полностью обнажилась перед известным фотографом
02 Минобороны: Зеленскому направляли 4 повестки в военкомат во время мобилизации
03 Усталые глаза: как бороться с темными кругами под глазами и красными прожилками на белках
04 Инцидент возле посольства Украины в Британии: Появился комментарий полиции
05 Дефицит витамина B12: основные симптомы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Супрун напомнила, как безопасно ездить на велосипеде
Супрун напомнила, как безопасно ездить на велосипеде
Председатель правящей партии Польши: Мы говорим &quot;нет&quot; евро
Председатель правящей партии Польши: Мы говорим "нет" евро
В Штатах успешно испытан гигантский самолет
В Штатах успешно испытан гигантский самолет
Романтика: 20-летний Бруклин Бекхэм с любимой посетили фестиваль Coachella 2019
Романтика: 20-летний Бруклин Бекхэм с любимой посетили фестиваль Coachella 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь