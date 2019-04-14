В Чернигове женщина перечислила мошенникам 35 тысяч гривен

Новости Украины: В Чернигове мошенники заставили женщину перечислить 35 тыс. грн. за якобы разблокирование банковской карты.

Жительница Чернигова перечислила мошенникам 35 тыс. грн за якобы разблокирования банковской карты. Об этом сообщает сектор коммуникаций полиции Черниговской области. Согласно информации правоохранителей, местная жительница планировала продать комбинезон на сайте бесплатных объявлений.

С одним покупателем они договорились об окончательной цене и условиях отправки товара. Жительница Черниговка предоставила реквизиты банковской карты для предоплаты. Через час после этого женщине позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Он сказал, что ей поступили деньги, но карта почему-то заблокирована. Чтобы её разблокировать, продавец должна была сообщить неизвестному пароли для входа в онлайн-кабинет.

Затем злоумышленник еще попросил передать кредитный лимит в сумме 35 тысяч гривен тремя переводами на другие счета. Фейковый сотрудник банка заверил женщину, что такова процедура разблокирования карты. На самом деле она собственноручно передала деньги на счета мошенников. По данному факту открыто уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса ("мошенничество"). Продолжается досудебное расследование.