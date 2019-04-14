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В столице прошел традиционный Венский бал

В столице прошел традиционный Венский бал
04:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: В столичной мэрии уже третий год подряд состоялся Венский бал.

В Колонном зале Киевской городской государственной администрации состоялся традиционный благотворительный Венский бал. По возрожденной традиции это мероприятие проходит в столичной мэрии уже третий год подряд, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы объединяем любителей бальной культуры в Украине и за рубежом, каждый балл - как отдельный проект со своей благотворительной составляющей: за три года мы провели семь баллов и собрали около 2 млн грн на программы реабилитации детей с инвалидностью. Кроме того, мы объединяем меценатов, международных партнеров, художников, хореографов, музыкантов, дизайнеров, влиятельных личностей - создаем постоянную площадку для общения. Каждый дебютант и гость может стать участником международного Клуба Венского бала, что позволит открывать для себя новые яркие спецпроекты, посещать венские балы партнеров по всему миру», - отметила эксклюзивный организатор венских балов в Украине генеральный директор группы компаний Brandberg Марина Игнатуша.

По правилам Венских балов мероприятие открыли полонезом дебютантов. В этом году 30 пар юношей и девушек отобрали из 100 желающих. К отбору претендентов готовили звездные хореографы Елена Балджи и Андрей Дикий, а также эксперт по этикету Наталья Адаменко.

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Темой нынешнего бала стала 100-я годовщина установления украинской государственности. Это подчеркнуто как декорирование зала, так и национальные мотивы в оформлении букетов дебютанток и акцент на украинской кухне в праздничном меню. Председатель оргкомитета Венского бала в Украине, артист ЮНЕСКО во имя мира Герман Макаренко подчеркнул, что в художественной программе бала акцент сделан на музыку композиторов Константина Данькевича, Николая Лысенко и Владимира Ивасюка. Тему развили и в лотах традиционного благотворительного аукциона, который состоится в конце вечера.

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Киев, Столица, Танцы, Венский бал.
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