Скачать
Воскресенье, 14.04.2019
Китай и США близки к финальной части переговоров по торговому соглашению
Китай и США близки к финальной части переговоров по торговому соглашению
В Швейцарии хотят запретить тесты продукции на людях и животных
В Швейцарии хотят запретить тесты продукции на людях и животных
Деревянченко решением судей победил Кулкая
Деревянченко решением судей победил Кулкая
Приметы и обряды на 14 апреля - День Марьи
Приметы и обряды на 14 апреля - День Марьи

В Ровенской области создали национальный природный парк

В Ровенской области создали национальный природный парк
07:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: На Ривненщине появился новый национальный природный парк.

Новый Национальный природный парк появился в Ровенской области после соответствующего Указа Президента Украины. Об этом говорится на сайте официального интернет-представительства Президента Украины Петра Порошенко.

"С целью сохранения, воссоздания и эффективного использования типичных и уникальных природных комплексов Западного Полесья, которые имеют особую природоохранную, оздоровительную, историко-культурную, научную, образовательную и эстетическую ценность, согласно статье 53 Закона Украины "О природно-заповедном фонде Украины" постановляю создать на территории Заречненского района Ровенской области Нобельский национальный природный парк", - говорится в Указе.

На Львовщине создадут национальный парк "Бойковщина"

Также в документе говорится о том, что к территории Нобельского национального природного парка в установленном порядке согласовано включение 25318,81 гектара земель государственной собственности. Предполагается, что в 2019-2021 годах будет утвержден Проект организации территории природного парка, его охраны, воспроизведения и рекреационного использования природных комплексов и объектов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Указ, Национальный парк, Петр Порошенко, Нобельский парк, Ровное.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дефицит витамина B12: основные симптомы
02 Минобороны: Зеленскому направляли 4 повестки в военкомат во время мобилизации
03 Спикер штаба Зеленского о "Минске": Никто не может предложить другой альтернативы
04 Роковая красотка: Кейт Мосс полностью обнажилась перед известным фотографом
05 Деревянченко – Кулкай: где и когда смотреть бой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Киеве неизвестный в балаклаве сжег два автомобиля
В Киеве неизвестный в балаклаве сжег два автомобиля
От разрушительного торнадо в Техасе погибли дети
От разрушительного торнадо в Техасе погибли дети
Боевика &quot;ЛНР&quot; приговорили к 8 годам заключения
Боевика "ЛНР" приговорили к 8 годам заключения
Оказывается, кошки любят танцевать: забавные танцующие пушистики
Оказывается, кошки любят танцевать: забавные танцующие пушистики
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь