В Ровенской области создали национальный природный парк

Новости Украины: На Ривненщине появился новый национальный природный парк.

Новый Национальный природный парк появился в Ровенской области после соответствующего Указа Президента Украины. Об этом говорится на сайте официального интернет-представительства Президента Украины Петра Порошенко.

"С целью сохранения, воссоздания и эффективного использования типичных и уникальных природных комплексов Западного Полесья, которые имеют особую природоохранную, оздоровительную, историко-культурную, научную, образовательную и эстетическую ценность, согласно статье 53 Закона Украины "О природно-заповедном фонде Украины" постановляю создать на территории Заречненского района Ровенской области Нобельский национальный природный парк", - говорится в Указе.

Также в документе говорится о том, что к территории Нобельского национального природного парка в установленном порядке согласовано включение 25318,81 гектара земель государственной собственности. Предполагается, что в 2019-2021 годах будет утвержден Проект организации территории природного парка, его охраны, воспроизведения и рекреационного использования природных комплексов и объектов.