Боевика "ЛНР" приговорили к 8 годам заключения

Новости Украины: На Луганщине суд вынес приговор боевику "ЛНР".

В Луганской области боевика террористически-оккупационной группировки "ЛНР" приговорили к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Кременский районный суд Луганской области признал жителя Голубовки (Кировское) виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного Кодекса Украины (участие в террористической организации), и приговорил к восьми годам лишения свободы.

В штабе напомнили, что в феврале этого боевика задержали во время боя на линии соприкосновения с неподконтрольными украинской власти территориями. Впоследствии его передали сотрудникам военной контрразведки, которые обеспечили документирование его противоправной деятельности против народа Украины. 19.02.2019 года боевику сообщено о подозрении в совершении преступления.

По данным штаба, осужденный с оружием в руках принимал активное участие в боевых действиях на стороне террористов против сил Антитеррористической операции и операции Объединенных сил на территории населенных пунктов Желобок Попаснянского района и Сентяновка (Фрунзе) Славяносербского района Луганской области, за что был награжден руководителями подразделения силового блока террористической организации.