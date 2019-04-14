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Харьковская полиция пресекла деятельность интернет-наркомагазина (Фото и видео)

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Харьковская полиция пресекла деятельность интернет-наркомагазина (Фото и видео)
05:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: www.npu.gov.ua

Новости Украины: На Харьковщине задержаны два брата, которые организовали подпольное производство амфетамина.

Сотрудники управления противодействия наркопреступности с работниками следственного отдела Индустриального отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 3 задержали злоумышленников в пос.Безлюдовка (Харьковская обл.) двух братьев (28 лет и 32 года), подозреваемых в организации подпольного производства амфетамина и его реализации через интернет-магазин.

"Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей и объявления о подозрении по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч.2 ст.313 (похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием) УК Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным следствия, братья организовали подпольную нарколабораторию по изготовлению амфетамина в дачном доме, расположенном в садовом обществе в пос.Боровая Змиевского района Харьковской области.

Получив заказ, они делали "закладки" с амфетамином, а деньги за него получали на электронный кошелек. В ходе досмотра личных вещей у задержанных обнаружили и изъяли около 100 г расфасованного в полиэтиленовые пакеты изготовленного ими амфетамина.

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В ходе проведения санкционированного обыска дачного дома полицейские изъяли лабораторное оборудование и химические компоненты, которые использовались для производства амфетамина. Также в ходе обыска изъято мобильные телефоны, банковские карты, электронные весы, пакеты для фасовки и т.д. Изъятые психотропные вещества, прекурсоры и оборудование направлены на экспертное исследование.

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Наркотики, Харьков, Амфетамин, Полиция, Интернет-магазин.
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