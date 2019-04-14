Синоптики предупредили о заморозках ночью

Новости Украины: В начале недели на северо-западе Украины ожидаются ночные заморозки, в остальных областях будет теплее, местами пройдут дожди.

В ближайшие сутки, 15 апреля, северо-западная часть Украины останется в довольно холодной и сухой воздушной массе, остальная территория - в более теплом и влажном воздухе, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях в понедельник - без осадков; ночью сильные заморозки в воздухе 0-3°, температура днем 6-11° тепла; в Карпатах ночью сильные заморозки в воздухе 1-6°, температура днем около 0°.

В северных и Черкасской областях без существенных осадков, температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5° (в Винницкой, Житомирской и Киевской областях сильные заморозки в воздухе 0-3°), температура днем 7-12° тепла.

На остальной территории дожди, в Крыму и Приазовье местами значительные дожди; температура ночью 3-8° тепла, в Приазовье местами 9-11°, днем 10-15°.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в южных, центральных и северных областях местами порывы 15-18 м/с.

В Киеве - без существенных осадков, ночью сильные заморозки в воздухе 0-2°, температура днем 7-9° тепла.