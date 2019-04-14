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Погода в Украине 14 апреля: похолодает, местами ожидаются дожди

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Погода в Украине 14 апреля: похолодает, местами ожидаются дожди
08:33 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В воскресенье, 14 апреля, в южных, восточных и большинстве центральных областей пройдут дожди, на остальной части страны - без осадков.

В воскресенье, 14 апреля, в Украине будет облачно с прояснениями, дожди, ночью - заморозки, днем температура поднимется до 11-16°. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В южных, днем 14 апреля, а также в восточных и большинстве центральных областей пройдут дожди, на остальной территории без осадков, прогнозируют синоптики. Облачно с прояснениями. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на воскресенье, 14 апреля, в городах Украины:

  • Ужгород – +12…+14
  • Львов – +7…+9
  • Ивано-Франковск – +6…+8
  • Тернополь – +7…+9
  • Черновцы – +9…+11
  • Хмельницкий – +8…+10
  • Луцк – +7…+9
  • Ровно – +7…+9
  • Житомир – +7…+9
  • Винница – +8…+10
  • Одесса – +11…+13
  • Николаев – +13…+15
  • Херсон – +14…+16
  • Симферополь – +13…+15
  • Кропивницкий – +11…+13
  • Черкассы – +8…+10
  • Чернигов – +7…+9
  • Сумы – +7…+9
  • Полтава – +11…+13
  • Днепр – +13…+15
  • Запорожье – +14…+16
  • Донецк – +14…+16
  • Луганск – +14…+16
  • Харьков – +13…+15
  • Киев – +8…+10

Температура в понедельник, 15 апреля - 6-11° тепла; в Житомирской и Киевской областях 7-12° тепла, в Карпатах днем около 0°. 16 апреля столбик термометра поднимется до 10-15°. В столице облачно с прояснениями. Ночью 15 апреля без осадков, днем 15 и 16 апреля небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Ночью 15 апреля прогнозируются сильные заморозки в воздухе 0-3°, 16 апреля ночью будет 1-6° тепла; днем 7-12° тепла.

15 и 16 апреля в северных, Винницкой и Черкасской областях ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом. На остальной территории облачно, дожди, грозы. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Ночью сильные заморозки в воздухе - до 0-4°, в Карпатах - до 1-6°, в Житомирской и Киевской областях - заморозки в воздухе 0-2°.

В среду, 17 апреля в Украине, кроме севера Левобережья, - дождь, в Карпатах - с мокрым снегом. 18 апреля преимущественно без осадков. Температура ночью 1-6° тепла (на юге -до 9°), заморозки на почве - до 0-3°. Днем 10-15° тепла. В Киеве 17 апреля будет небольшой дождь. 18 апреля без существенных осадков. Температура ночью 1-6° тепла, 18 апреля на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 10-15° тепла.

В начале мая также будет сохраняться высокая температура, а после 20 числа ожидается похолодание с осадками, шквальными ветрами и, возможно, градом. В начале июня будет продолжаться не очень теплая погода с возможными осадками.

В мае среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы и составит от +15-17° на западе и до +17-18° на остальной территории страны.

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Что касается осадков, то их количество будет постепенно сокращаться и в целом в апреле их будет не много, особенно со второй половины месяца. Со средины мая норма осадков стабилизируется и сохранится до средины июня на уровне 1-2 миллиметра в день.

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