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В 2 аэропортах и на границе с Польшей иностранцы предлагали взятку пограничникам

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В 2 аэропортах и на границе с Польшей иностранцы предлагали взятку пограничникам
13:27 Сегодня Телеграф Фото: ГПСУ

Новости Украины: За прошедшие сутки в пунктах пропуска "Борисполь", "Харьков-авиа" и "Шегини" иностранцы предлагали пограничникам взятку за беспрепятственное пересечение границы

За сутки в пунктах пропуска "Борисполь", "Харьков-авиа" и "Шегини" граждане России, Азербайджана, Грузии и Украины попытались беспрепятственно пересечь границу путем втягивания должностных лиц в противоправную деятельность. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В столичном аэропорту сотрудники Госпогранслужбы под процессуальным руководством Военной прокуратуры Дарницкого гарнизона в рамках уголовного производства внесенного в ЕРДР задержали гражданина России.

Мужчина 1984 года рождения прибыл рейсом из Минска. При осуществлении мероприятий пограничного контроля россиянин не смог подтвердить цель своего визита, из-за этого ему отказали в пересечении государственной границы. Однако иностранец не захотел принять вынесенное правовое решение и попытался подкупить пограничников Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев". За пересмотр решения мужчина попытался дать 200 долл.

В этом же пункте пропуска пограничники разоблачили еще одного взяткодателя. Гражданин Азербайджана, прибывший рейсом из Стамбула также попытался "договориться" с охранниками границы, чтобы решить вопрос о его пропуске. Иностранец предложил 300 долл.

Кроме того, в харьковском аэропорту и пункте пропуска "Шегини" пограничников попытались подкупить гражданин Грузии и наш соотечественник. За решение вопроса относительно беспрепятственного пересечения государственной границы иностранец и украинец предложили военнослужащим Харьковского и Мостиского отрядов денежные вознаграждения в размере 20 долларов и 50 евро.

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От всех попыток подкупа пограничников сотрудники Госпогранслужбы категорически отказались. Уличенных правонарушителей задержали на основании ст.208 УПК Украины и передали представителям Нацполиции.

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Взятка, Иностранцы, Борисполь, ГПСУ, Шегини, Пункт пропуска, Харьков-авиа.
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