Полиция проверяет пять сообщений о минировании в центре Киева

Новости Украины: Полиция Киева получила несколько сообщений о минировании объектов в центре столицы.

Правоохранители на протяжении часа в воскресенье получили несколько сообщений о минировании в центре Киева – речь идет о четырех гостиницах, международном центре современного искусства и торговом центре.

"Правоохранители проверяют четыре гостиницы на улицах Крещатик, Ирининская и Михайловская, а также международный центр современного искусства и торговый центр на улице Бассейной", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

На указанные адреса отправились специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и следственно-оперативные группы территориальных управлений полиции. События должным образом зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского и Шевченковского управлений полиции.

Ранее в воскресенье в полицию поступило сначала сообщение о минировании торгового центра, а спустя час – Майдана Независимости в центре Киева.