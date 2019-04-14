Ситуация на востоке Украины: карта вражеских обстрелов

Новости Украины: Министерство обороны Украины опубликовало карту боевых действий на Донбассе по состоянию на полночь 14 апреля.

С начала суток 14 апреля в зоне ООС на Донбассе сохраняется "тишина".

Об этом сообщает пресс-центр Минобороны.

"От начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Правоохранители из состава Объединенных сил продолжают выполнение задач по обеспечению соблюдения действующего законодательства в районе проведения операции.

По распоряжению Командующего объединенных сил продолжаются фильтрационные мероприятия, действует усиленный контрольно-пропускной режим и организовано несение патрульно-постовой службы в населенных пунктах.

Обстановка на линии соприкосновения остается под контролем Объединенных сил.

За прошедшие сутки, 13 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.