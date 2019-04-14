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Украинский военнослужащий получил ранение на Донбассе

Украинский военнослужащий получил ранение на Донбассе
19:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: В зоне проведения ООС ранен украинский военнослужащий.

Один украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины в воскресенье, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook в пятницу.

"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сводке по состоянию на 18:00.

С начала суток боевики нарушили режим прекращения огня четыре раза, открывали огонь по позициям Объединенных сил из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ситуация на востоке Украины: карта вражеских обстрелов

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции Объединенных сил дважды: из станковых противотанковых гранатометов - в районе г.Авдеевка, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе с.Водяное Новоазовского района Донецкой области.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" незаконные вооруженные формирования открывали огонь по позициям Объединенных сил также дважды: из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у пгт Новотошковское Попаснянского района Луганской области, из автоматических станковых гранатометов - возле пос.Новолуганское Бахмутского района Донецкой области.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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