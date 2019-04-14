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Воскресенье, 14.04.2019
Отчет ОБСЕ: В ОРДЛО опять фиксируют наличие тяжелой техники
Отчет ОБСЕ: В ОРДЛО опять фиксируют наличие тяжелой техники
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Отчет ОБСЕ: В ОРДЛО опять фиксируют наличие тяжелой техники

Отчет ОБСЕ: В ОРДЛО опять фиксируют наличие тяжелой техники
19:45 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины: ОБСЕ фиксирует запрещенное оружие на оккупированном Донбассе.

На территории оккупированного Донбасса миссия ОБСЕ снова зафиксировала вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Согласно отчету миссии, 11 апреля в зоне, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено, беспилотник ОБСЕ зафиксировал 4 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) вблизи н.п.Зерновое и 9 танков (предположительно - Т-72) недалеко от н.п.Мичурино.

Кроме того, возле н.п.Староласпа было зафиксировано 8 самоходных гаубиц, а также танк Т-72 на территории объекта в н.п.Смелое.

Также 11 апреля беспилотник СММ зафиксировал 10 танков Т-72 на полигоне в районе н.п.Покровка.

12 апреля миссия зафиксировала, что в постоянных местах хранения вооружения в Донецкой области отсутствовали 23 танка (Т-72 — 14 ед., Т-64 — 9 ед.), 9 минометов (2Б14 "Поднос", 82 мм) и 15 противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира", 100 мм).

В зоне безопасности, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено, 9 апреля ОБСЕ обнаружила 11 боевых бронированных машин (ББМ; неустановленного типа) на полигоне вблизи н.п.Свободное.

"11 апреля БПЛА ОБСЕ зафиксировал 2 ББМ (неустановленного типа) на территории объекта в н.п.Безыменное,

Журналисты в ОБСЕ жаловались на преследования в Крыму и ОРДЛО

9 боевых машин пехоты БМП-1 на полигоне у Зернового и 5 ББМ (неустановленного типа) возле н.п.Бойковское (быв. Тельманово) - все в зоне, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено согласно Меморандуму от 19 сентября 2014 года", - сообщили в миссии.

Также были обнаружены 4 бронетранспортера (МТ-ЛБ) и 1 ББМ (типа БМД) в н.п.Кальмиусское, а около н.п.Сентяновка - один БМП-1.

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ОБСЕ, Тяжелая техника, СММ ОБСЕ, ОРДЛО.
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